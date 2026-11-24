Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:23.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con polvo levantado por viento y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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