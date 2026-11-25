El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 26 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.