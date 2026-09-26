Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 27 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 27 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La increíble historia de la partera que los vendía al precio de un departamento
    1

    “Era un supermercado de bebés”. La increíble historia de la partera que los vendía al precio de un departamento

  2. El inédito geoglifo que pudo ser un centro ceremonial e intriga a los arqueólogos
    2

    En el corazón de los Andes: el inédito geoglifo que pudo ser un centro ceremonial e intriga a los arqueólogos

  3. Contexto internacional y malas noticias locales: las razones de la suba del riesgo país
    3

    Contexto internacional desfavorable y malas noticias locales: por qué el riesgo país subió por encima de los 600 puntos

  4. Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión por un choque en el que murió toda una familia
    4

    Un productor agropecuario fue condenado a cinco años de prisión por un choque en el que murió toda una familia