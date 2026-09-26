Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:31.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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