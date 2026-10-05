Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con mayormente nublado con chaparrón de lluvia y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.