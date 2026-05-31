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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 1 de junio
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 1 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 1 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:17 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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