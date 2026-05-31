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Juana Viale sorprendió con su look con flequillo y ya palpitó el Mundial: “Vamos a defender lo que ya es nuestro”

La conductora presentó su atuendo otoñal y adelantó el apoyo a la selección argentina, que tendrá su primer partido el próximo 16 de junio contra Argelia

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El look de Juana Viale para este domingo 31 de mayo
El look de Juana Viale para este domingo 31 de mayo

Juana Viale sorprendió este domingo 31 de mayo a su audiencia con un cambio repentino de peinado durante la emisión de Almorzando con Juana Viale (eltrece). Fiel a su osadía, la conductora se animó a aparecer de una manera distinta, fresca y que nuevamente es tendencia: con un flequillo. Además, utilizó atuendos simples, pero con detalles que siguen a la perfección los colores de moda de esta temporada.

Antes de empezar con su típico desfile y desarrollo de la vestimenta que eligió para conducir, Viale le envió un cálido apoyo al plantel de fútbol que dirige Lionel Scaloni de camino al Mundial 2026: “Faltan 11 días y el primer partido de Argentina es el 16 de junio contra Argelia. Ya empezamos en el ‘omm’ mundialista para defender lo que ya es nuestro”.

Juana Viale y su look con el flequillo y los tonos marrones tendencia del otoño
Juana Viale y su look con el flequillo y los tonos marrones tendencia del otoño(Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

En cuanto a la ropa, el marrón es el tono del otoño y se volvió casi un lema que muchas lucen a través de botas, sacos, bufandas, camisas o pantalones. En sintonía con ello y para mantenerse a la moda, Viale usó un conjunto que incluyó este color en ciertos detalles, lo que le proporcionó calidez y soltura.

“Hoy tengo un suéter brillante y calado con patrón en zigzag. Y un pantalón tiro alto de terciopelo marrón”, mencionó la actriz al tiempo que posó frente a la cámara. Además, calzó un par de zapatos en punta en color negro.

El look de Juana Viale para este domingo 31 de mayo
El look de Juana Viale para este domingo 31 de mayo

En cuanto al peinado, dijo: “Miren qué lindo mi flequillo”. Se trató de extensiones que usó la conductora para brindar un aire renovado y combinar mejor con el resto de la vestimenta. Luego de presentar a sus invitados a la mesaza, se dirigió a la cocina para preparar el Jime Exprés y Jimena Monteverde bromeó respecto a su pelo: “Guarda que me agarro del fleco. Me cuelgo”. Por su parte, Viale respondió: “El que tiene onda, tiene onda y el que no… tiene postizos”.

Quienes asistieron a la mesa de este domingo 31 de mayo fueron: Peto Menahem, Mery del Cerro, Andrea Pietra, Diego Castro y Alina Moine.

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