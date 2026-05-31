Juana Viale sorprendió con su look con flequillo y ya palpitó el Mundial: “Vamos a defender lo que ya es nuestro”

Juana Viale sorprendió este domingo 31 de mayo a su audiencia con un cambio repentino de peinado durante la emisión de Almorzando con Juana Viale (eltrece). Fiel a su osadía, la conductora se animó a aparecer de una manera distinta, fresca y que nuevamente es tendencia: con un flequillo. Además, utilizó atuendos simples, pero con detalles que siguen a la perfección los colores de moda de esta temporada.

Antes de empezar con su típico desfile y desarrollo de la vestimenta que eligió para conducir, Viale le envió un cálido apoyo al plantel de fútbol que dirige Lionel Scaloni de camino al Mundial 2026: “Faltan 11 días y el primer partido de Argentina es el 16 de junio contra Argelia. Ya empezamos en el ‘omm’ mundialista para defender lo que ya es nuestro”.

Juana Viale y su look con el flequillo y los tonos marrones tendencia del otoño (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

En cuanto a la ropa, el marrón es el tono del otoño y se volvió casi un lema que muchas lucen a través de botas, sacos, bufandas, camisas o pantalones. En sintonía con ello y para mantenerse a la moda, Viale usó un conjunto que incluyó este color en ciertos detalles, lo que le proporcionó calidez y soltura.

“Hoy tengo un suéter brillante y calado con patrón en zigzag. Y un pantalón tiro alto de terciopelo marrón”, mencionó la actriz al tiempo que posó frente a la cámara. Además, calzó un par de zapatos en punta en color negro.

El look de Juana Viale para este domingo 31 de mayo

En cuanto al peinado, dijo: “Miren qué lindo mi flequillo”. Se trató de extensiones que usó la conductora para brindar un aire renovado y combinar mejor con el resto de la vestimenta. Luego de presentar a sus invitados a la mesaza, se dirigió a la cocina para preparar el Jime Exprés y Jimena Monteverde bromeó respecto a su pelo: “Guarda que me agarro del fleco. Me cuelgo”. Por su parte, Viale respondió: “El que tiene onda, tiene onda y el que no… tiene postizos”.

Quienes asistieron a la mesa de este domingo 31 de mayo fueron: Peto Menahem, Mery del Cerro, Andrea Pietra, Diego Castro y Alina Moine.