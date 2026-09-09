Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 19:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: