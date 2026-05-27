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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 28 de mayo
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:14 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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