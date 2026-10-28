Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día