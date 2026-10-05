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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 19; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 6 de octubre
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 6 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:39.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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