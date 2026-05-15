LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 16 de mayo, la temperatura rondará entre 12 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 16 de mayo
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 16 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:14 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El "principal riesgo" que el Banco Central observa para la economía argentina
    1

    Cuál es el “principal riesgo” que el Banco Central observa para la economía argentina por la guerra en Irán

  2. Una de las aerolíneas más grandes del mundo no volará a la Argentina durante las obras en Ezeiza
    2

    American Airlines no volará a la Argentina durante las obras en Ezeiza

  3. Gabriel Rolón, psicólogo: “Ese momento donde lo que fuiste, lo que querés ser y lo que temés coexisten es irrepetible siempre”
    3

    Gabriel Rolón, psicólogo: “Ese momento donde lo que fuiste, lo que querés ser y lo que temés coexisten es irrepetible siempre”

  4. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este viernes 15 de mayo
    4

    Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 15 de mayo, minuto a minuto