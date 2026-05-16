LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de mayo, la temperatura rondará entre 14 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 17 de mayo
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 17 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 17 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 17:59.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Preocupado por los problemas para manejar la agenda, el Gobierno analiza cambios en la comunicación
    1

    Preocupado por los problemas para manejar la agenda, el Gobierno analiza cambios en la comunicación

  2. Hallan una momia egipcia con restos del papiro de la Ilíada de Homero
    2

    Arqueólogos hallan un fragmento de la Ilíada de Homero enterrado con una momia egipcia

  3. Don Jorge, ¿qué nos dice de las joyerías de Recoleta?
    3

    Don Jorge, ¿qué nos dice de las joyerías de Recoleta?

  4. Gabriel Rolón, psicólogo: “La esperanza es una cosa que no podemos manejar; implica aceptar, sin cuestionarlo; tenés o no tenés”
    4

    Gabriel Rolón, psicólogo: “La esperanza es una cosa que no podemos manejar; implica aceptar, sin cuestionarlo; tenés o no tenés”