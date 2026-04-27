Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 28 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:12.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La princesa Leonor, heredera al trono de España, estudiará Ciencia Política en Madrid
- 2
Wi-Fi: para qué sirve poner llaves o monedas arriba del router
- 3
Carlos III y Camilla llegaron a Washington para una visita que busca limar asperezas entre EE.UU. y Gran Bretaña
- 4
Jugó el Mundial 2002 con Uruguay, le amputaron una pierna tras un terrible accidente y su historia impactó a los argentinos