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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 28 de abril
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 28 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 28 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:12.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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