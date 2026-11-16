El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará con nublado con tormenta fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 19:13.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con parcialmente nublado con tormenta sin precipitación y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.