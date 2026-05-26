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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de mayo, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 27 de mayo
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 27 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 17:58.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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