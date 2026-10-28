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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 29 de octubre
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 18:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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