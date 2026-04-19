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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 20 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 20 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 20 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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