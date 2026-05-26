LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 27 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 27 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:37 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo
    1

    La batalla por la imagen: ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo

  2. Las fechas de cobro para jubilados en junio
    2

    Calendario Anses: la fecha de cobro de los jubilados en junio 2026 con el aguinaldo

  3. Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina
    3

    Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina

  4. La expareja de Centeno reveló detalles de la trama, pero se descompensó y la retiró el SAME
    4

    Se quebró en plena audiencia: la expareja de Centeno dijo que él la usó de testaferro y que ella hizo copias de sus anotaciones