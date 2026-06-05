LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 15; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 6 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 6 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 6 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:44 y se pone a las 18:17.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El gráfico que muestra quién trae dólares a la Argentina y quién se los lleva
    1

    El gráfico que muestra quién trae dólares a la Argentina y quién se los lleva

  2. Cuánto les pagará la FIFA a los 11 clubes argentinos que tienen futbolistas en el Mundial
    2

    Mundial 2026: cuánto dinero recibirán los clubes argentinos por ceder a los futbolistas a las selecciones

  3. Los incidentes en la práctica 2 de Mónaco: Colapinto rozó el muro y a Checo Pérez se le incendió el auto
    3

    Franco Colapinto golpeó el muro y Checo Pérez sufrió un incendio en Mónaco: los dos incidentes de la segunda práctica

  4. La intimidad de la noche que definió la separación de la banda
    4

    Indio Solari y el fin de los Redondos: la intimidad de la noche que definió la separación de la banda