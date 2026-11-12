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Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Martín de Los Andes para el 13 de noviembre
El pronóstico del tiempo para San Martín de Los Andes para el 13 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 12 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 20:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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