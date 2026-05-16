Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 17 de mayo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:45 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: