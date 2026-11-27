Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 28 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 28; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 28 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:54.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Más leídas
- 1
- 2
Leila Pereira, la “Tía Rica” que revivió al Palmeiras, trituró la mirada machista y se ríe de todas las acusaciones
- 3
Diego Peretti fue incluido en la denuncia penal contra Hernán Casciari por el financiamiento de La muerte de un comediante
- 4
Uno por uno: estos son los clubes argentinos que perderán sponsors de juego por la nueva Ley de Ludopatía