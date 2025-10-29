Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 4 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:37 y se pone a las 20:21.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
- 2
La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca
- 3
Escándalos, heridas abiertas y el error que más lamenta: las confesiones del rey Juan Carlos en sus memorias
- 4
Despegar vuelve a habilitar los pagos con tarjeta de crédito para viajar al exterior