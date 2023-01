Pronóstico del tiempo: cómo estará este jueves 26 de enero y el fin de semana

escuchar

Jueves: probabilidad de tormentas aisladas

Comienza una jornada que tendrá idas y vueltas meteorológicas. De hecho, todavía plantea divergencias entre los algoritmos, que no se ponen totalmente de acuerdo con respecto al comportamiento atmosférico de hoy. El amanecer puede mostrar inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas en una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el norte -de a ratos con ráfagas- y una mínima de 24ºC. Toda la jornada estará solapada por la probabilidad de precipitaciones intermitentes y el descenso de aire caliente e inestable, por lo que no se den ilusiones con una abrupta caída de la temperatura. Se espera una tarde nublada y calurosa pero lejos de cualquier expresión sofocante con el mercurio merodeando los 31ºC. La frondosa nubosidad baja y la persistencia del viento caliente nos darán un cierre térmicamente incómodo, con el mercurio marcando 28ºC al final del día

Viernes: inestable y sin calor fuerte

El viernes tendrá circulación de aire frío durante todo el día, por lo que no tendremos sobresaltos térmicos. Seguirá la inestabilidad, pero con probabilidad más baja de chaparrones y tormentas aisladas. Se espera una mañana con viento moderado del sur con el mercurio saliendo desde los 21ºC. Se prevé una tarde con poco o nada de sol, con viento del sur por lo que el termómetro no tendrá mucho que hacer pudiendo lograr 30ºC como máximo esfuerzo. La posibilidad de lluvias se extiende durante la tarde y noche, la salida nocturna no se encuentra completamente a salvo.

Sábado: mañana nublada, tarde de sol

El fin de semana será ideal para hacer actividades al aire libre Ricardo Pristupluk

El sábado comenzará inestable, con probabilidad de algunas lluvias aisladas hasta media mañana. Se espera un amanecer mayormente nublado con viento del sudeste con el mercurio iniciando la cuenta desde 20ºC. No sea pesimista si tiene alguna actividad vespertina y se levanta con un panorama de nubarrones y lluvias débiles, ya que con el correr de las horas los cúmulos se irán corriendo para darle paso a una tarde de sol con calor suave, con una máxima de 30ºC para moldear una tarde muy agradable para todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre sin estar a merced de precipitaciones o calor extremo. La noche cierra en 25ºC, con cielo mayormente despejado en un ambiente muy agradable para los que quieran salir

Domingo: un día de sol y calor suave

El domingo sumará otra jornada a esta hilera de tardes veraniegas sin calor intenso. Será otro día sin descenso de aire caliente, con una mañana con una mínima tranquila, con 20ºC de salida. Luego quedará por delante una jornada con mucho sol, con viento del este para atar al termómetro y no permitir que vaya por una tarde de calor sofocante. Se espera cielo ligeramente nublado, promediando el día con el mercurio que alcanzará una máxima de 30ºC. De esta manera se configura un fin de semana de buenas condiciones meteorológicas, aunque con temperaturas un tanto austeras para los que esperaron para un chapuzón en la pileta.

Spoiler alert

La semana que viene no muestra hasta el momento descensos significativos de aire caliente. Predominará el viento desde el este y sudeste, con baja probabilidad de lluvias entre el martes y el jueves. No se espera calor extremo, con máximas promedio en torno a los 31ºC

Eso es todo, amigos. Se abre una nueva ventana de inestabilidad que esperemos nos deje buenos acumulados en las zonas de sequía, en el estuario del Río de la Plata no se estiman precipitaciones fuertes, más allá de algún pasaje que pueda depararnos algún chaparrón o tormenta aislada. De esta manera, obtendríamos un doble beneficio: la inestabilidad podría darnos una nueva tanda de agua además de alejarnos de temperaturas estridentes.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli

