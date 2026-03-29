Hay tormentas fuertes y rige una alerta amarilla: hasta cuándo llueve en el AMBA, según el Servicio Meteorológico
El mal clima continúa en el segundo día del último fin de semana del mes de marzo; qué zonas son las más afectadas en la provincia de Buenos Aires
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- Se esperan lluvias y chaparrones intermitentes durante todo el domingo y gran parte del lunes, con una mejora definitiva a partir de la tarde.
La lluvia continúa en este domingo, luego de un sábado con fuertes tormentas. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó una alerta amarilla para la ciudad de Buenos Aires y para una porción importante de la provincia. El organismo pronostica lluvia hasta mañana, lunes, por la tarde. En este sentido, se espera que este domingo se mantenga la humedad, pero baje la intensidad de la lluvia.
Hay tormentas fuertes y rige una alerta amarilla: hasta cuándo llueve en el AMBA, según el Servicio Meteorológico
El SMN anunció una alerta amarilla para este domingo 29 de marzo por fuertes tormentas. En particular, hablan de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Esta alerta rige para la ciudad de Buenos Aires y el norte y este de la provincia.
El mal tiempo, que continúa este último día del fin de semana, tuvo su pico más fuerte el sábado durante casi toda la jornada y la mañana de este domingo. Por la tarde y la noche se estima una baja en la intensidad de la tormenta, con probabilidades hasta el 40% de lluvias. Sin embargo, el lunes está pautado mal tiempo, con precipitaciones hasta la tarde. Hasta la mañana del jueves, ahí terminaría el mal tiempo, según el organismo.
Pronóstico del clima para la semana
|Día
|Estado del Cielo
|Temp. Mín / Máx
|Prob. Precipitación
Domingo 29
Tormentas (M) / Lloviznas (T/N)
21°C / 29°C
70 - 100% (M) / 10 - 40% (T/N)
Lunes 30
Mayormente nublado / Chaparrones
23°C / 29°C
10 - 40%
Martes 31
Algo nublado
23°C / 30°C
0%
Miércoles 1
Parcialmente nublado
22°C / 30°C
0 - 10%
Jueves 2
Chaparrones (M) / Parcial. nublado
21°C / 29°C
10 - 40% (M) / 0 - 10% (T)
Viernes 3
Parcialmente nublado
20°C / 29°C
0 - 10%
Sábado 4
Algo nublado
18°C / 26°C
0%
Atención: las regiones de la provincia que tiene alerta naranja
Se emitió un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que afecta a diversas localidades de la provincia de Buenos Aires:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Azul
- Bolívar
- Carlos Casares
- General Alvear
- Hipólito Yrigoyen
- Las Flores
- Olavarría
- Pehuajó
- Rauch
- Saladillo
- Tapalqué
- Trenque Lauquen
Esta alerta recomienda extremar las precauciones hasta el mediodía.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.