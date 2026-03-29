Se esperan lluvias y chaparrones intermitentes durante todo el domingo y gran parte del lunes, con una mejora definitiva a partir de la tarde.

La lluvia continúa en este domingo, luego de un sábado con fuertes tormentas. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó una alerta amarilla para la ciudad de Buenos Aires y para una porción importante de la provincia. El organismo pronostica lluvia hasta mañana, lunes, por la tarde. En este sentido, se espera que este domingo se mantenga la humedad, pero baje la intensidad de la lluvia.

Hay tormentas fuertes y rige una alerta amarilla: hasta cuándo llueve en el AMBA, según el Servicio Meteorológico

El SMN anunció una alerta amarilla para este domingo 29 de marzo por fuertes tormentas. En particular, hablan de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Esta alerta rige para la ciudad de Buenos Aires y el norte y este de la provincia.

Hay alerta amarilla en el AMBA Natacha Pisarenko - AP

El mal tiempo, que continúa este último día del fin de semana, tuvo su pico más fuerte el sábado durante casi toda la jornada y la mañana de este domingo. Por la tarde y la noche se estima una baja en la intensidad de la tormenta, con probabilidades hasta el 40% de lluvias. Sin embargo, el lunes está pautado mal tiempo, con precipitaciones hasta la tarde. Hasta la mañana del jueves, ahí terminaría el mal tiempo, según el organismo.

El clima en la ciudad de Buenos Aires

Pronóstico del clima para la semana

Día Estado del Cielo Temp. Mín / Máx Prob. Precipitación Domingo 29 Tormentas (M) / Lloviznas (T/N) 21°C / 29°C 70 - 100% (M) / 10 - 40% (T/N) Lunes 30 Mayormente nublado / Chaparrones 23°C / 29°C 10 - 40% Martes 31 Algo nublado 23°C / 30°C 0% Miércoles 1 Parcialmente nublado 22°C / 30°C 0 - 10% Jueves 2 Chaparrones (M) / Parcial. nublado 21°C / 29°C 10 - 40% (M) / 0 - 10% (T) Viernes 3 Parcialmente nublado 20°C / 29°C 0 - 10% Sábado 4 Algo nublado 18°C / 26°C 0%

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

Atención: las regiones de la provincia que tiene alerta naranja

Se emitió un aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que afecta a diversas localidades de la provincia de Buenos Aires:

25 de Mayo

9 de Julio

Azul

Bolívar

Carlos Casares

General Alvear

Hipólito Yrigoyen

Las Flores

Olavarría

Pehuajó

Rauch

Saladillo

Tapalqué

Trenque Lauquen

Esta alerta recomienda extremar las precauciones hasta el mediodía.

Continúa la tormenta Nicolás Suáres

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas