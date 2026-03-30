Siguen las lluvias y el calor: así estará el pronóstico del clima para esta semana con feriados en el AMBA

Se viene una semana cargada de humedad y días lluviosos. El martes será el pico de calor y el único día donde podés dejar el paraguas en casa con total confianza.

Clima del lunes: húmedo, caluroso e inestable

Para hoy se espera una nueva jornada inestable con probabilidad latente de precipitaciones hasta las últimas horas de la tarde. Se prevé una mañana con alta humedad que podría favorecer la formación de neblinas y bancos de niebla suburbanos con viento leve del noreste, cielo cubierto y 23ºC de mínima, un valor alto para comienzos de otoño. No exageren con la campera impermeable porque vamos rumbo a un día de remera. Estaremos expuestos a tormentas aisladas hasta el mediodía, luego quedará lugar para algunas precipitaciones intermitentes en una tarde con poco sol, aunque con matices veraniegos, con el mercurio que escalaba hasta 29ºC, quizás con percepción un poco más alta por la alta humedad. La noche se mostrará más estable, ya sin previsión de lluvias en un cierre templado con 24ºC que podría obligar a muchos a que le sacaran la manta a la cama.

Excepto el martes, hay chances de que llueva todos los días hasta el viernes fabian-marelli-11419

Clima del martes: vuelve el sol y sigue el calor

El martes podría dar un verdadero batacazo térmico para que vuelva a ser verano en la ciudad. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado del noreste y el mercurio bastante alto, con 23ºC de piso térmico. Seguiremos inmersos en nuestra columna húmeda y templada para que el viento caliente y el sol se animen a una jornada estival que pueda ofrecer más de 30ºC en una tarde con mucho sol. La circulación de aire templado desde el litoral se mantendrá hasta el final del día, lo que sostendrá la temperatura nocturna en 25ºC e invitará al ventilador a volver al dormitorio. Será el único día de la semana sin previsión de lluvias.

Clima del miércoles: tarde de calor y noche inestable

El miércoles hará delirar a la hinchada veraniega con otro día de calor estival. Se aguarda por un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el norte y mínima de 23ºC. La jornada intercalará pasajes nubosos con tramos soleados, y son esos momentos de insolación los que nos puedan dejar una sensación calurosa de la temperatura, especialmente a la tarde cuando el mercurio supere los 30ºC. Al promediar el día la veleta rotará hacia el este y completará el giro a la noche con viento del sudeste, una entrada de aire frío que traería desmejoras y donde alguna lluvia cortita no desentonaría en un cierre con 23ºC.

Clima del jueves: probabilidad de precipitaciones

El jueves comenzará inestable, con viento moderado del sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 22ºC. La mañana seguirá expuesta a chaparrones por lo que existe la posibilidad que lleguen empapados al trabajo y a las aulas. La tarde se perfila con probabilidad de lluvia más débil y aislada, donde podríamos conservar algunas lloviznas y los cúmulos bajos y cargados. El mercurio será más prudente pero no evitará una tarde cálida que alcanzará los 27ºC con el viento hacia el este, algunos modelos no descartan una máxima más alta. Seguirán las noches templadas con 23ºC en el cierre, que bajará hacia la medianoche gracias al viento fresco que entre desde el río.

La humedad no dará tregua Pilar Camacho

Clima del viernes: otra vez llueve

Se repetirá el escenario de las últimas semanas, otra vez una noche de viernes que quede condicionada por las precipitaciones. La jornada iniciaría con cielo cubierto, viento leve o calmo y mínima de 20ºC. El mercurio treparía hasta 27ºC para moldear otra tarde cálida, hasta podría sentirse calurosa si ligáramos un poco de sol. Aquí encontramos algunas divergencias entre los modelos, algunos sugieren lluvias por la tarde y salvan la noche, mientras otros muestran una tarde más veraniega y colocan las lluvias a partir de la noche por lo que habrá que estar atentos a nuevas actualizaciones si tienen planes para el cierre del día.

<b>Día</b> <b>Temperatura Mínima</b> <b>Temperatura Máxima</b> <b>Clima</b> Lunes 23°C 29°C Húmedo, caluroso e inestable. Tormentas aisladas y neblinas. Martes 23°C 30°C+ Veraniego y soleado. El único día sin lluvia de la semana. Miércoles 23°C 30°C+ Calor estival con nubosidad variable. Inestable hacia la noche. Jueves 22°C 27°C Inestable con probabilidad de chaparrones y lloviznas. Viernes 20°C 27°C Cálido y mayormente cubierto. Lluvias hacia el final del día.

Borrador del fin de semana: cómo estará el clima el sábado y domingo

El sábado marcará el ingreso de un frente frío, lo que nos dejará una mañana ligeramente inestable y una tarde con descenso de temperatura. Los nubarrones podrían quedarse todo el día. El domingo acusaría un importante descenso de la temperatura con máxima de 23ºC.

Hasta Pascua, no habrá alivio térmico (imagen ilustrativa generada con IA)

Eso es todo, amigos. Comienza una semana que tranquilamente podría conseguir trabajo para finales de febrero. Volverán las noches templadas que obligarán a que se prendan ventiladores, se enciendan espirales y se duerma sin frazada, con tardes donde la combinación de sol y humedad podrían devolvernos a enero. Lamentablemente seguiremos con cierta incertidumbre atmosférica por lo que no extrañe que algún escenario de lluvias termine con tres gotas o que se ligue un duchazo inesperado en la vía pública porque los chaparrones estaban anunciados para otra hora. Se vienen varios días que deleitarán a los nostálgicos del verano, los modelos muestran que, a partir de la noche del viernes, el otoño volverá para quedarse, y para todos los que pregunten cuando se va la humedad, recién el sábado.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli