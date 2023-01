Di María contó la verdad detrás de la copa que levantó Messi en Qatar: “Era la trucha”

escuchar

A más de un mes de la consagración como campeones del mundo, las historias alrededor del seleccionado argentino continúan apareciendo. Esta semana, el medio italiano DAZN hizo una entrevista exclusiva con Ángel Di María y Leandro Paredes, compañeros de la Juventus, en la que hablaron sobre lo vivido en el campeonato de Qatar y uno de ellos fue la copa “trucha” que alzó Lionel Messi en el estadio Lusail.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni logró la tan ansiada conquista de la Copa del Mundo en Qatar. Sin embargo, además de la infartante final que terminó empatada 3 a 3 en los 120 minutos y tuvo que definirse por penales, nacieron un sinfín de anécdotas que cada futbolista recordará por siempre: desde la entrega de los premios hasta los festejos en Buenos Aires.

Ángel Di María y Leandro Paredes hablan de la copa "trucha" de Qatar

Una de las imágenes más icónicas es Lionel Messi subido a los hombros de su amigo Sergio Agüero recorriendo el estadio Lusail hasta llegar a uno de los arcos. En el mismo, levantó y enseñó una copa, pero que pasado un tiempo se supo que no era la original. El que lo descubrió fue su amigo “Fideo” Di María, quien le explicó en el momento el malentendido y por qué no era la verdadera.

En diálogo con la prensa italiana, Fideo recordó aquél momento. “Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban ahí, y me dijeron: ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del ‘Kun’ (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”, explicó.

Kun Agüero estuvo en el campo de juego de Lusail en la celebración de sus excompañeros de la obtención de la copa del mundo de Qatar 2022 Ig / @kunaguero

En ese momento, Leandro Paredes que también estaba en la charla, tomó la palabra. “Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual, era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil: 26 jugadores con las familias. Tener todos la foto con la original era muy difícil, entonces, la agarramos para hacer la foto”, señaló.

El miércoles 18 de enero se cumplió el primer mes desde que el seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni logró la Copa del Mundo. En ese contexto, la Juventus quiso homenajear a Ángel Di María y Leandro Paredes con un divertido video.

En el video se ve al “Fideo”, con la indumentaria del equipo italiano puesta, que agarra su medalla de campeón y la pone sobre una pequeña balanza digital. 441 gramos pesó y el delantero se asombró.

Ángel Di María y Leandro Paredes pesan sus medallas de campeón del mundo

Luego fue el turno del mediocampista y lo curioso fue que su resultado fue distinto: 429 gramos. “Mi medalla pesa más”, señaló el rosarino.

“Me sacaron un poquito demás, me parece”, dijo Paredes con una sonrisa. “La mía vale más”, concluyó el autor del segundo gol en la final ante Francia.

La publicación superó los 250 mil likes en Instagram y recibió mensajes de todo tipo, aunque la mayoría eran quejas de los hinchas por la derrota de aquella semana 5 a 1 con el Napoli por la Serie A.

LA NACION