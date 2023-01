Pronóstico del tiempo: cómo estará este jueves 19 de enero y el fin de semana

escuchar

Jueves: sigue el calor tranquilo

El jueves conservará el patrón sinóptico de los últimos días, con viento noreste por la mañana y rotación de veleta vespertina, para arrimar aire más fresco en las últimas horas del día. El amanecer conservará bastante nubosidad y hasta cierta inestabilidad con muy baja probabilidad de precipitaciones. Se espera otra jornada térmicamente más tranquila con respecto a los valores sofocantes de comienzos de semana, con cielo parcialmente nublado para taparnos de a ratos el sol, y con el mercurio que largará desde 24ºC y llegará a marcar 32ºC promediando el día. Así se configurará una jornada calurosa pero no agobiante. La noche se proyecta templada con el termómetro, que encontrará su piso en 27ºC. Por lo tanto, nos queda una noche con valores incómodos que obligarán al ventilador a darlo todo a la hora de irnos a dormir.

Viernes: la noche en duda

El viernes comienza con una mínima alta, en la que el mercurio saldrá desde 25°C, la nubosidad será alta y el viento, moderado desde el noreste. Parecerá la antesala de un día de calor extremo, pero la falta de insolación de superficie y la temprana rotación de viento pincharán al termómetro, que igual picará alto. Se espera un día de calor intenso, pero no sofocante, con una máxima de 33°C. Hacia el final de la tarde comenzarán las desmejoras, y algunos modelos señalan la posibilidad de lluvias al atardecer mientras que otros colocan las precipitaciones recién a la medianoche. Se esperan lluvias débiles y aisladas que pueden extenderse durante la madrugada, por lo que la salida nocturna no se encuentra completamente a salvo.

Sábado: mañana inestable, tarde de sol

Seguirá habiendo días de mucho calor el resto de la semana Ricardo Pristupluk

El sábado comienza inestable, pero no se desanime si la jornada muestra algunas precipitaciones a la mañana, ya que se espera que las nubes se vayan corriendo con el paso de las horas, incluso hasta llegar a una tarde con cielo mayormente despejado. Se estima que el viento tenga direcciones variables, pero con varias horas de aire llegando desde el sudoeste como para que el termómetro no despegue hacia una tarde de calor extremo. Se prevé una máxima de 32°C para seguir en la senda de días calurosos pero no sofocantes. La noche se encuentra a salvo en un cierre con 25°C y viento leve para los que quieran salir.

Domingo: lejos del calor extremo

La mañana del domingo mostrará una mínima muy agradable de 21°C, con cielo algo nublado y viento leve desde el sur. Se espera una jornada con mucho sol y el viento frío oficiando de contrapeso para que el mercurio no se desate en una jornada ideal para planificar actividad al aire libre. Se podrá sacar la mesa afuera al mediodía y disfrutar de una tarde con cielo mayormente despejado, sin calor extremo, con una máxima de 31°C: quizás un valor un tanto austero para el público piletero pero redondeará un día de muy buenas condiciones meteorológicas.

Spoiler alert

La semana que viene no muestra descensos de aire caliente sostenido. La veleta rotará constantemente sin que ningún cuadrante pueda predominar, por lo que no tendremos tardes sofocantes. Se esperan, en promedio, máximas de 32°C y la probabilidad de que el jueves vuelva a llover en el estuario.

Eso es todo, amigos y amigas. Lo peor del calor de esta semana quedó atrás y todo parece indicar que tenemos un horizonte de varios días sin tardes agobiantes. Toda la atención quedará puesta en la noche del viernes o mañana del sábado, cuando la probabilidad de lluvias nos podría ayudar a revertir el déficit hídrico y a alejarnos del escenario de incendios forestales.

A pesar de las temperaturas sofocantes del lunes y martes, no llegamos a entrar en una ola de calor. De todos modos, quedan por delante algunas noches templadas que pueden resultar algo incómodas. El verano nos sigue haciendo precio, pero queda todavía mucho calor por delante. Solo resta cruzar los dedos y esperar que las lluvias del viernes por la noche o sábado por la madrugada sean lo más generosas posibles.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo