Fue a hacer una denuncia de trata y descubrieron que estaba prófuga desde el año pasado por el homicidio de Magalí Levy en Recoleta

Una mujer que denunció ante la Policía de Misiones haber sido víctima de trata de personas y abusos sexuales en Paraguay terminó detenida al comprobarse que tenía un pedido de captura nacional e internacional de Interpol por su presunta participación en el crimen de Magalí Yael Levy, asesinada en marzo de 2025 en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Se trata de Elcira Giménez González, una ciudadana paraguaya que había trabajado como empleada doméstica de la víctima. Su hermano ya está preso por el homicidio.

El caso que derivó en su identificación comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando personal de la Gendarmería Nacional interceptó un vehículo en Puerto Alcázar, Misiones. Durante el control, los efectivos advirtieron que la joven y un ciudadano chino que viajaba con ella no podían acreditar su ingreso regular al país.

Mientras eran trasladados hacia el puente internacional de Posadas, para ser expulsados del país, la mujer manifestó que había sido víctima de trata de personas y de abusos sexuales en Paraguay . A partir de esa declaración, la Fiscalía Federal de Posadas dispuso la intervención de la Dirección Trata de Personas de la Policía de Misiones.

Elcira Giménez González, detenida en Misiones por el homicidio de Magalí Levy en Recoleta Agencia Noticias Argentinas

La mujer fue identificada ayer después de que los investigadores realizaran peritajes dactiloscópicos y consultas migratorias que permitieron confirmar su identidad y detectar el requerimiento judicial vigente por el crimen ocurrido hace un año y medio en la Capital Federal. Hasta ese momento, permanecía alojada en una “casa-refugio” como parte de un procedimiento de protección activado tras manifestar que había sufrido situaciones de explotación y abuso.

Sin embargo, cuando lograron establecer su identidad real se modificó el curso del procedimiento: las huellas dactilares y las consultas a los registros migratorios permitieron determinar que se trataba de Giménez González, quien era buscada por la Justicia argentina por el homicidio de Levy.

La hipótesis judicial sostiene que Giménez González habría facilitado el acceso de un cómplice al departamento. Esa participación es la que deberá ser examinada en el proceso penal, junto con las pruebas reunidas sobre el homicidio y el robo de los objetos de valor.

De acuerdo con el parte policial, sobre la mujer pesaba un pedido de captura nacional e internacional emitido a través de Interpol por su presunta participación en el asesinato. Tras la confirmación de su identidad, las actuaciones continuaron con la intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones (Unipromisiones), de la Gendarmería Nacional.

La sospechosa permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de esa fuerza federal, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes.

El operativo por el caso de trata de personas denunciado por Elcira Giménez González, que luego fue detenida por el homicidio de Magalí Levy en Recoleta Agencia Noticias Argentinas

El crimen

Magalí Levy fue encontrada muerta el 9 de marzo por la tarde en el departamento de Recoleta en el que vivía, ubicado en Sánchez de Bustamante al 1200.

Cuando personal de la Comisaría Vecinal 2B se trasladó hasta el lugar después de que se reportara la presencia de un cuerpo, los agentes encontraron que el departamento estaba revuelto y había faltantes de elementos del hogar, entre ellos, una caja fuerte . La chica, de 28 años, murió asfixiada.

De las primeras averiguaciones se estableció que más temprano había ingresado al departamento una mujer que se desempeñaba como empleada doméstica de la familia y que había sido contratada hace poco tiempo. Momentos después, también entró un hombre, desconocido para los allegados. Ambos se retiraron juntos.

El hombre detenido en Paraguay por el crimen de Magalí Levy

Casi un mes después, luego de que se activaran las alertas internacionales, las fuerzas de Paraguay detuvieron en ese país a un joven identificado como Iván Giménez González, de 20 años. Fue arrestado en la ciudad de San Pedro de Paraná, en el departamento de Itapúa.

Por el crimen sigue prófugo Sixto Fabián Araújo Amarilla, de 30 años, pareja de Elcira Giménez González.

La comunidad judía, a la que pertenecía la víctima, se expresó en redes sociales poco después de conocerse el crimen. “Estamos conmocionados por el asesinato de Magali Yael Levy z’l, de 28 años, en el barrio de Recoleta. Abrazamos a su esposo Alberto Yoel Arazi, a su padre Adrián León Levy y a su madre Ileana Emilia Chayo, como a todos sus familiares en este momento de tanto dolor. Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento y el castigo a los responsables de esta atrocidad ”, escribió el rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, en su cuenta de X.