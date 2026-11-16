El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 20:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.