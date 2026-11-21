Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:50.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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