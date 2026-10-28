Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 20:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día