Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 28;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 22 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 19:57.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

