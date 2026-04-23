Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de abril de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 24 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..