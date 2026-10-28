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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 29 de octubre
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 20:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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