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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 31 de julio
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 31 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 31 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:35 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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