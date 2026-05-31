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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 12; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 1 de junio
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 1 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 1 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:26 y se pone a las 17:53.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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