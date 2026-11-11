Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 12 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:48 y se pone a las 20:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

  2. Tres sitios argentinos fueron incluidos en una prestigiosa lista internacional de patrimonio geológico
    2

    Por su valor único: tres sitios argentinos fueron incluidos en una prestigiosa lista internacional de patrimonio geológico

  3. Rusia anunció que murió “repentinamente” su embajador en Estados Unidos
    3

    Rusia anunció que murió “repentinamente” su embajador en Estados Unidos, Alexander Darchiev

  4. Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez: sospechan que intentaba fugarse
    4

    Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en el aeropuerto de Ezeiza: sospechan que intentaba fugarse