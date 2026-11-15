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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 16 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:44 y se pone a las 20:09.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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