LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 28 de mayo
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:23 y se pone a las 17:55.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Conrado Estol: el hábito silencioso que "aumenta el riesgo cardiovascular y de demencia"
    1

    Conrado Estol: “Dormir menos de seis horas aumenta el riesgo cardiovascular y de demencia”

  2. Un hombre violó la perimetral, persiguió a su ex y se colgó de su auto a los gritos
    2

    Un hombre violó la perimetral, persiguió a su ex y se colgó de su auto a los gritos

  3. Manuel Adorni demora su declaración jurada y la presentaría la semana próxima
    3

    Manuel Adorni demora su declaración jurada y la presentaría la semana próxima

  4. Un fallo inédito reconoce la relación “directa” entre la vacuna Sputnik y la muerte de una joven sana
    4

    Un fallo inédito reconoce la relación “directa” entre la vacuna Sputnik y la muerte de una joven sana