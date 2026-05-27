Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:23 y se pone a las 17:55.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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