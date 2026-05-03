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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 4 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 4 de mayo
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 4 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:17.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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