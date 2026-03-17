LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 18 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 18 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 18 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Tras el fuerte temporal, más de 40.000 usuarios estuvieron sin luz en el AMBA
    1

    Tras el fuerte temporal, más de 40.000 usuarios estuvieron sin luz en el AMBA

  2. La amenaza a Javier Milei que publicó un diario de Irán en la tercera semana de la guerra
    2

    La amenaza a Javier Milei que publicó un diario de Irán en plena guerra de Medio Oriente

  3. La morosidad en el crédito no bancario sigue en alza y ya ronda el 25%
    3

    La morosidad en el crédito no bancario sigue en alza y ya ronda el 25%

  4. Renunció el titular de Anses y ya son 239 los funcionarios que se fueron en la era Milei
    4

    Renunció el titular de Anses y ya son 239 los funcionarios que se fueron del Gobierno en la era Milei