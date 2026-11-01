Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.