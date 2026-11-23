Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 19 y 28; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:51.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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