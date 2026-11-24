El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta en la hora anterior por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con tormenta débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.