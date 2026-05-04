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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 5 de mayo, la temperatura rondará entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 5 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:51.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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