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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 18 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 18 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:52 y se pone a las 19:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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