Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 18 y 31; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 20:13.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
Más leídas
- 1
- 2
Diputados: Llaryora y Pullaro dejaron al Gobierno sin quorum en medio de la disputa por el Consejo de la Magistratura
- 3
¿Hablamos bien inglés? La posición de la Argentina en un ranking mundial y regional de dominio del idioma
- 4
Marcelo Tinelli habló sobre Ágata Lescano y confirmó que están de novios: “Estamos bien”