El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 20:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.