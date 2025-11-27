LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 28 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 28 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:44 y se pone a las 20:01.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

